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الإسماعيلي: نتمنى مواجهة الأهلي في الإسماعيلية

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الإسماعيلي: نتمنى مواجهة الأهلي في الإسماعيلية الإسماعيلي: نتمنى مواجهة الأهلي في الإسماعيلية

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أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي بإسم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن ناديه يرغب في مواجهة الأهلي، على استاد الإسماعيلية، خلال مسابقة الدوري الممتاز.

وقال علاء وحيد، في تصريحات إذاعية :«نرغب منذ أكثر من موسمين في مواجهة الأهلي على استاد الإسماعيلية، ولكن هناك رفض من جانب الأمن»، مضيفًا :«نحترم رأي الأمن، فهو قد يرى ما لا نراه».

وأضاف :«نتمنى أن تكون هناك عداله في مسابقة الدوري، بأن نخوض المباريات على ملعبنا نفس عدد المباريات التي نخوضها خارج ملعبنا، لكي يكون هناك تكافؤ فرص بين جميع الأندية».

يذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها 2 اغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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