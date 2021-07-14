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علاء إبراهيم: الأهلي فريق محظوظ

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علاء إبراهيم: الأهلي فريق محظوظ علاء إبراهيم: الأهلي فريق محظوظ

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أكد علاء ابراهيم لاعب الأهلي السابق، أن المارد الأحمر «حظه حلو» أنه سيواجه فريق كايزر تشيفز في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال علاء في تصريحات تليفزيونية أن فريق كايزر تشيفز عامل حساب الأهلي وهيدافع في اغلب دقائق المباراة.

وتابع أن على الأهلي توخى الحظر في المباراة، مؤكدا أن خط هجوم الأحمر قادر على حسم المباراة في آي وقت.

وأردف أنه لا يفضل وجود ثلاث لاعبين ارتكاز في خط الوسط، الاكتفاء بثنائي في الوسط مع قفشة كصانع العاب تحت محمد شريف.

وأتم أن محمد شريف يذكره بعماد متعب في تحركاته داخل المل

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