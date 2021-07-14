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اليوم.. انطلاق منافسات الدور قبل النهائي للسيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات

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اليوم.. انطلاق منافسات الدور قبل النهائي للسيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات اليوم.. انطلاق منافسات الدور قبل النهائي للسيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات

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تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الدور قبل النهائي للسيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

وتقام منافسات اليوم بنظام الموجموعتين حيث يمثل ثنائي الوطني سلمي أيمن و هانيا طارق بالمجموعة (أ) ، بينما يمثل أميرة قنديل و ملك خالد المجموعة (ب).
وتقام منافسات مسابقة السباحة للمجموعة (أ) في الثانية عشر ظهراً ، بينما تقام منافسات السلاح في تمام الواحدة والنصف ،فيما تقام منافسات الليزر رن في تمام الساعة السابعة مساء.
بينما تقام منافسات السباحة للمجموعة (ب) في تمام الواحدة ظهراً ، على أن تقام منافسات السلاح في الرابعة والنصف عصراً ، فيما تقام منافسات الليزر رز في تمام الثامنة مساء.

ويشارك في منافسات اليوم 73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رءوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال وطبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن.

المصرى اليوم

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