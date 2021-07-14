أحمد عز: «العارف» فيلم «أكشن» بتقنيات عالمية

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احتفل النجم أحمد عز بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «العارف»، وذلك باحدي المجمعات السينمائية الكبرى بالقاهرة الجديدة، وبدأ عرضه جماهيريًا بدءًا من اليوم الأربعاء، وحرص على حضور العرض من أبطال الفيلم الفنان أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير، والمخرج أحمد علاء، والمنتج أحمد بدوى.

من جانبه أكد النجم أحمد عز انه سعيد بردود الفعل تجاه الفيلم، موضحًا أنه احتاج وقت طويل لتنفيذه قرابة عامين، وتنقل بسببه بين 4 دول أوربية، موضحًا أن المخرج أحمد علاء صاحب رؤية مميزة، وقدم الأكشن بتقنيات عالمية.

وأضاف «عز»:«الفيلم أكشن ساسبنس، الحوار فيه قليل، يناقش قضية الغزو الثقافي، ويعتبر تحدي صعب بالنسبة لي، حاولت فيه تقديم أداء مختلف واحتاج تدريب قاسي بدنيا وزهنيًا، حاولنا من خلاله مواكبة التقنيات العالمية في صناعة السينما، نحاول اننا نقرب للأفلام الأجنبية وهذا الأمر يتطلب تطور كافة العناصر من اخراج والنتاج وتصوير وفي النهاية يأتي أداء الممثل».

وتابع: «صورنا الفيلم على مدار عامين وهو أمر صعب جدًا للحفاظ على كافة تفاصيل الشخصية، قائم على الاكشن، تنفيذه صعب جدًا

أتمنى المجهود يوصل للناس كلها«.

وعن المنافسة في مارثون عيد الأضحى قال:«أتمنى التوفيق لكل زملائي، وأن شاء الله يحقق الفيلم إيرادات جيدة، وكذلك فيلم»البعض لا يذهب«للمأذون مرتين لكريم عبدالعزيز».

«العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، ومن المقرر أن يبدأ عرضه رسميا الليلة الاربعاء، بنسبة استيعاب السينمات التي تصل حاليا لـ ٧٠٪.