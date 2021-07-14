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"عون": الجهود قائمة لتشكيل .. ولقائي بـ"الحريري" قد يحمل مؤشرات إيجابية

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"عون": الجهود قائمة لتشكيل الحكومة.. ولقائي بـ"الحريري" قد يحمل مؤشرات إيجابية "عون": الجهود قائمة لتشكيل .. ولقائي بـ"الحريري" قد يحمل مؤشرات إيجابية
أكد عدم وجود غطاء سياسي للمتورطين في انفجار بيروت

ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائه الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، اليوم الأربعاء، أن الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة.

وعبّر "عون" عن أمله في أن يحمل لقاؤه المرتقب مع الرئيس المكلف سعد الحريري مؤشرات إيجابية.

وجدد الرئيس اللبناني تأييده للمبادرة الفرنسية لمساعدة لبنان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبيّن أن التحقيقات لا تزال مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، ولا يوجد غطاء سياسي لأي شخص يثبت تورطه فيها.


من ناحيته، أشار الموفد الرئاسي الفرنسي إلى أن مؤتمر المخصص لتقديم الدعم والمساعدات للبنان، الذي سيعقد بداية الشهر المقبل، يدخل في إطار حرص فرنسا على الاستمرار في مساعدة لبنان.

ودعا "دوريل" للإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات، التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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