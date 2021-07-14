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تراجع إيرادات الأفلام بعد انتهاء إجازة العيد.. و«العارف» في المقدمة
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:05 مساءً
سائق وراء سرقة مصوغات وساعات يد فى مصر الجديدة
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:05 مساءً
وزيرة البيئة تُشارك في اجتماع المناخ بالأمم المتحدة
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:05 مساءً
محافظ الفيوم: إزالة 87 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:05 مساءً
«التصديري للصناعات الغذائية» يصدر تقريرًا عن تطور الصادرات الغذائية خلال النصف الأول من 2021
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:04 مساءً
ضبط طالب بقنا صور أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية ونشره على «جروبات الغش»
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:04 مساءً
اعداد تقرير عن تمويل التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:04 مساءً
كحوليات وتكاليف باهظة.. حفل زفاف لأحد قيادات «حزب الله» يغضب اللبنانيين (فيديو)
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:04 مساءً
محافظ المنيا يناقش مقترحات لحل مشكلة ضعف المياه بحي غرب المدينة
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:54 صباحاً
863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ بأزهر المنيا دون شكاوى
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:54 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بوتين: هناك من يستغل أراضي أوكرانيا عسكريا وهذا يقلقنا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 14 يوليو 2021 02:16 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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