غدًا انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة .. بينها «السلام والحرفيين ومساكن الضباط»

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الإربعاء، عن انقطاع المياه عن عدة مناطق هي: مساكن الضباط وامتداد الضباط – مساكن الصعيد ج والوادى – مساكن الجيزة التجارى والنيلK – مساكن الاسكان الاجتماعى أملاك 8 – مركز تدريب الحرس الجمهورى والبصريات – موقف الاقاليم الجديد – مستشفى السلام العام – منطقة السوبر جيت خلف الحرفيين – قسم شرطة السلام أول وملحقاته، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غد الخميس الموافق 15-07-2021 وحتى الساعة الخامسة صباح اليوم التالى الجمعة الموافق 16-07-2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة طارئة داخل رافع الصعيد بمدينة السلام.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.