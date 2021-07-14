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النيابة الإدارية تخصص 3 ملايين جنيه لــ «حياة كريمة»

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النيابة الإدارية تخصص 3 ملايين جنيه لــ «حياة كريمة» النيابة الإدارية تخصص 3 ملايين جنيه لــ «حياة كريمة»

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وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشارعصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية على توجيه مبلغ 3 ملايين جنيه لصالح صندوق «تحيا » تخصص للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال بيان لهيئة النيابة الإدارية صدر اليوم أنه سبق للنيابة الإدارية المساهمة بمبلغ 3 ملايين جنيه لصالح المبادرة بصندوق تحيا مصر، ليصبح إجمالي المساهمة المقدمة من النيابة الإدارية للمبادرة حتى الآن 6 ملايين جنيه مصري.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي دعمًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح وإيمانًا من النيابة الإدارية بالأهمية البالغة التي ستحققها تلك المبادرة الهادفة من نقلة حضارية ونوعية وتخفيف عن كاهل المواطن المصري بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية والتي من شأنها المساهمة في ضمان حياة كريمة لهم؛ كذلك إبراز لتضافر كافة جهود الدولة ومؤسساتها وإرساء قيم المسؤولية المشتركة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المصرى اليوم

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