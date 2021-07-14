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محافظ الفيوم : حملات تفتشية مكبرة على المصانع ببحيرة قارون

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محافظ الفيوم : حملات تفتشية مكبرة على المصانع ببحيرة قارون محافظ الفيوم : حملات تفتشية مكبرة على المصانع ببحيرة قارون

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قال أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أنه تم القيام بعدة حملات تفتشية مكبرة على المصانع بمنطقة بحيرة قارون وتم توفيق أوضاع وايقاف الصرف المخالف لعدد من المنشأت المخالفة لمعايير الصرف على الشبكة العمومية، مما نتج عنه تخفيض أحمال الصرف على البحيرة بنسبة كبيرة، مشيرا أنه سبق اقتراح قيام وزارة التجارة والصناعة بإنشاء محطة جديدة لمعالجة الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بكوم اوشيم بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وتم توفير مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية وجارٍ الانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية مع مراعاة انشاء المحطة بطاقة استيعابية تتناسب مع التوسعات المستقبلية بالمنطقة الصناعية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اجتماعها مع الأنصارى على ضرورة الالتزام بجدول زمني محدد وخطة تنفيذية لتنفيذ هذه المشروعات.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع على خصوصية برنامج المنح الصغيرة، حيث انه يختار مجالات عمل محددة من قبل مرفق البيئة العالمى وهى مجالات التنوع البيولوجى، التصحر، تغير المناخ ويكون من الصعب اختيار مجالات محلية ليست لها علاقة بالثلاث مجالات، وأن يكون للمشروع تأثير مباشر على تلك القضايا.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى أن المشروعات الصغيرة التي تنفذ لابد أن تخدم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة فمشروع الدراجات التشاركية الذي تم تنفيذه بمحافظة الفيوم له علاقة بمشروع يتم تنفيذه مع وزارة الإسكان وهو النقل المستدام، وأيضاً مشروع الإدارة الفعالة للمحميات الطبيعية يتم تنفيذه لخدمة مشروع يتم تنفيذه مع برنامج الامم المتحدة الإنمائى«UNDP» يخص دمج التنوع البيولوجى في السياحة فهذه المشروعات الصغيرة تقوم بدعم المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة.

المصرى اليوم

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