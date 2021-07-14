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ياسر ريان وطارق السيد يشاركان في الاحتفال باليوبيل الذهبي في جامعة سوهاج

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ياسر ريان وطارق السيد يشاركان في الاحتفال باليوبيل الذهبي في جامعة سوهاج ياسر ريان وطارق السيد يشاركان في الاحتفال باليوبيل الذهبي في جامعة سوهاج

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أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن مشاركة ياسر ريان لاعب النادي الأهلي ومنتخب السابق، و طارق السيد لاعب نادي ومنتخب مصر السابق، في اليوم الرياضي الذي تنظمه الجامعة على أرض ملاعب المدينة الجامعية مساء اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الإحتفال باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور ٥٠ عاما على دخول التعليم الجامعي للمحافظة.

وقال أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي للجامعة، أن الجامعة أهدت للنجمين تي شيرت اليوبيل تقديرا لتلبيتهما الدعوة، لافتا إلى أن الإحتفالية تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ولفيف من المحافظين السابقين للأقليم، وكذلك رؤساء الجامعة الذين شغلوا المنصب منذ انشائها وحتى اليوم، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والتتفيذين والإعلامين من داخل وخارج المحافظة.

المصرى اليوم

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