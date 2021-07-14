زرع كلية في المريض الخطأ.. هذا ما فعله مجمع طبي أمريكي شهير

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في واقعة هي الأغرب من نوعها، اعترف فريق من الأطباء بأحد المستشفيات الأمريكية بزراعة كلى من متبرع حي في المريض الخطأ، غير أن المجمع الطبي الأشهر في أمريكا اكتفى بتوقيف مُسعفين، لم يذكر على وجه التحديد مدى مسؤوليتهما عن هذا الخطا الطبي الفادح.

وحسب ما أورته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم، ارتكب مستشفيات جامعة كليفلاند الأمريكية بهذا الخطأ الفادح الذي حدث في 2 يوليو الجاري؛ إذ أقدم فريق زراعة الكلى بالمجمع الطبي الشهير على زراعة كلى من متبرع حي في المريض الخطأ.

بعد زراعته كلية في المريض الخطأ .. هذا ما فعله مجمع طبي أمريكي شهير

نجا بأعجوبة لـ«حسن الحظ»

وفيما لم يذكر المجمع الطبي الشهير ملابسات واسباب وقوه هذا الخطأ، اكتفى بيانها الرسمي بالاعتراف بالخطأ الجسيم لافتًا على أنه: «لحسن الحظ نجا المريض الذي زرعت له الكلية بأعجوبة؛ غذ كان العضو المزروع مطابقًا له»

ثمن الخطأ.. «توقيف مُسعفين»

وأضاف البيان الرسمي للمجمع الطبي الشهير أن «: جراحة المريض الآخر أجلت، جراء هذا الخطأ الفادح.

وتستلزم إجرا جراح زرع الكلى من متبرع حي العديد من الإجراءات ولفحوصات الطبية تثبت يتطابق المريض والمتبرع بناءً على عوامل تشمل فصيلة الدم، وعوامل طبية أخرى.

بعد زراعته كلية في المريض الخطأ .. هذا ما فعله مجمع طبي أمريكي شهير

وفي حال عدم تطابق فصيلة الدم والعوامل اأخرى بين المتبرع والمتلقى، يتم رفض العضو مما مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى وفاة المريض.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اكتفى المجمع الطبي بتوقيف مسعفين (لم يعلن المسؤولون عن أسمائهما وأدوارهما في العملية الجراحية الخاطئة) وإحالتهما لإجازة إدارية.

ووفقاً لوزارة الصحة الأمريكية، يعد هذا المجمع الطبي أحد أشهر المجمعات بعمليات زراعة الكلى في الولايات المتحدة؛ إذ أجرى 95 عملية زرع كلى ح في العام الجاري2021، فضلًا عن 194 إجراء عملية زرع كلى في عام 2020 وإجمالي 2761 عملية زرع كلى بشكل عام منذ عام 1988