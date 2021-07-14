أخبار عاجلة

تراجع إيرادات الأفلام بعد انتهاء إجازة العيد.. و«العارف» في المقدمة -
سائق وراء سرقة مصوغات وساعات يد فى مصر الجديدة -
وزيرة البيئة تُشارك في اجتماع المناخ بالأمم المتحدة -
محافظ الفيوم: إزالة 87 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى -
«التصديري للصناعات الغذائية» يصدر تقريرًا عن تطور الصادرات الغذائية خلال النصف الأول من 2021 -
ضبط طالب بقنا صور أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية ونشره على «جروبات الغش» -
اعداد تقرير عن تمويل التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي -
كحوليات وتكاليف باهظة.. حفل زفاف لأحد قيادات «حزب الله» يغضب اللبنانيين (فيديو) -
محافظ المنيا يناقش مقترحات لحل مشكلة ضعف المياه بحي غرب المدينة -
863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ بأزهر المنيا دون شكاوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

لقطات من على متن حاملة طائرات "يو اس اس روس" لمناورات "سي بريز" في البحر الأسود قرب حدود روسيا

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مشاهد من القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في قطاع غزة

مشاهد من القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في قطاع غزة

تونس.. سعيد يجمد عمل البرلمان ويقيل الحكومة

تونس.. سعيد يجمد عمل البرلمان ويقيل الحكومة

آلاف التونسيين يحتفلون بقرار الرئيس حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان

آلاف التونسيين يحتفلون بقرار الرئيس حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان

إنقاذ فظ لجأ إلى شواطئ شمال شرقي روسيا هربا من الحيتان المفترسة

إنقاذ فظ لجأ إلى شواطئ شمال شرقي روسيا هربا من الحيتان المفترسة