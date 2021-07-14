أخبار عاجلة

تراجع إيرادات الأفلام بعد انتهاء إجازة العيد.. و«العارف» في المقدمة -
سائق وراء سرقة مصوغات وساعات يد فى مصر الجديدة -
وزيرة البيئة تُشارك في اجتماع المناخ بالأمم المتحدة -
محافظ الفيوم: إزالة 87 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى -
«التصديري للصناعات الغذائية» يصدر تقريرًا عن تطور الصادرات الغذائية خلال النصف الأول من 2021 -
ضبط طالب بقنا صور أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية ونشره على «جروبات الغش» -
اعداد تقرير عن تمويل التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي -
كحوليات وتكاليف باهظة.. حفل زفاف لأحد قيادات «حزب الله» يغضب اللبنانيين (فيديو) -
محافظ المنيا يناقش مقترحات لحل مشكلة ضعف المياه بحي غرب المدينة -
863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ بأزهر المنيا دون شكاوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الجيزة يناقش استعدادات استقبال عيد الأضحى

Print
محافظ الجيزة يناقش استعدادات استقبال عيد الأضحى محافظ الجيزة يناقش استعدادات استقبال عيد الأضحى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا لمناقشة استعدادات الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى، ومناقشة المشروعات المقرر تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بالإضافة إلى الوقوف علي الإنجازات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية للمواطنين ونسب الرد على شكاوي المواطنين والاستجابة لهم.

شهد الاجتماع حضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء وممثلي قطاعات المياه والصرف والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تراجع إيرادات الأفلام بعد انتهاء إجازة العيد.. و«العارف» في المقدمة

تراجع إيرادات الأفلام بعد انتهاء إجازة العيد.. و«العارف» في المقدمة

سائق وراء سرقة مصوغات وساعات يد فى مصر الجديدة

سائق وراء سرقة مصوغات وساعات يد فى مصر الجديدة

وزيرة البيئة تُشارك في اجتماع المناخ بالأمم المتحدة

وزيرة البيئة تُشارك في اجتماع المناخ بالأمم المتحدة

محافظ الفيوم: إزالة 87 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى

محافظ الفيوم: إزالة 87 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى