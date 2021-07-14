محافظ الجيزة يناقش استعدادات استقبال عيد الأضحى

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عقد المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا لمناقشة استعدادات الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى، ومناقشة المشروعات المقرر تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بالإضافة إلى الوقوف علي الإنجازات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية للمواطنين ونسب الرد على شكاوي المواطنين والاستجابة لهم.

شهد الاجتماع حضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء وممثلي قطاعات المياه والصرف والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات .