أخبار عاجلة

تراجع إيرادات الأفلام بعد انتهاء إجازة العيد.. و«العارف» في المقدمة -
سائق وراء سرقة مصوغات وساعات يد فى مصر الجديدة -
وزيرة البيئة تُشارك في اجتماع المناخ بالأمم المتحدة -
محافظ الفيوم: إزالة 87 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى -
«التصديري للصناعات الغذائية» يصدر تقريرًا عن تطور الصادرات الغذائية خلال النصف الأول من 2021 -
ضبط طالب بقنا صور أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية ونشره على «جروبات الغش» -
اعداد تقرير عن تمويل التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي -
كحوليات وتكاليف باهظة.. حفل زفاف لأحد قيادات «حزب الله» يغضب اللبنانيين (فيديو) -
محافظ المنيا يناقش مقترحات لحل مشكلة ضعف المياه بحي غرب المدينة -
863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ بأزهر المنيا دون شكاوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صحة الشرقية تناقش خطة وآليات العمل ضمن المبادرات الرئاسية

Print
صحة الشرقية تناقش خطة وآليات العمل ضمن المبادرات الرئاسية صحة الشرقية تناقش خطة وآليات العمل ضمن المبادرات الرئاسية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفراس، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة مديري الإدارات الصحية لخطة العمل اليومية، وآليات العمل بالمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

وشدد وكيل الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تقديم الفرق الطبية للخدمات الطبية بالمبادرات الرئاسية، كما تم مناقشة الإجراءات المتبعة لمجابهة المستجد كوفيد ١٩ بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مع تكثيف المتابعة على الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق المتحركة بالأماكن المختلفة وفقاً للخطة الموضوعة، والتأكيد على أهمية تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومتابعة تطعيم المواطنين بالجرعة الثانية من اللقاحات بالمدد المحددة لها.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بمتابعة إستهلاك الطعوم، والإستخدام الأمثل لها، وتكثيف مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، مؤكداً على ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم اليومي بمدارس المحافظة تزامناً مع إجراء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، مشدداً على الرقابة والمتابعة المكثفة للإجراءات الوقائية والاحترازية في مختلف المدارس واللجان، وأيضاً المنشآت الحيوية والمؤسسات ودور العبادة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، مع متابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 .. 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أولمبياد طوكيو 2020 .. 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ممرضات يصفن مشاهد مرضى فيروس كورونا وهم يتوسلون للحصول على لقاح

ممرضات يصفن مشاهد مرضى فيروس كورونا وهم يتوسلون للحصول على لقاح

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة