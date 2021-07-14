صحة الشرقية تناقش خطة وآليات العمل ضمن المبادرات الرئاسية

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفراس، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة مديري الإدارات الصحية لخطة العمل اليومية، وآليات العمل بالمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

وشدد وكيل الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تقديم الفرق الطبية للخدمات الطبية بالمبادرات الرئاسية، كما تم مناقشة الإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مع تكثيف المتابعة على الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق المتحركة بالأماكن المختلفة وفقاً للخطة الموضوعة، والتأكيد على أهمية تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومتابعة تطعيم المواطنين بالجرعة الثانية من اللقاحات بالمدد المحددة لها.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بمتابعة إستهلاك الطعوم، والإستخدام الأمثل لها، وتكثيف مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، مؤكداً على ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم اليومي بمدارس المحافظة تزامناً مع إجراء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، مشدداً على الرقابة والمتابعة المكثفة للإجراءات الوقائية والاحترازية في مختلف المدارس واللجان، وأيضاً المنشآت الحيوية والمؤسسات ودور العبادة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، مع متابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي.