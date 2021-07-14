المغرب ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس : أسرّة عناية وأجهزة تنفس صناعي

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أمر العاهل المغربي محمد السادس أمس الأول بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس لدعمها في أزمة تفاقم انتشار فيروس كورونا، ممثلة في وحدتين إنعاش كاملتين بسعة 100 سرير و100 جهاز تنفس صناعي ومولدات أكسجين.

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية أن المساعدات ستنقلها طائرات تابعة للقوات الملكية الجوية وإنها تأتي في إطار روابط التضامن الفعال بين البلدين، وسبق أن أعلنت تونس ارتفاع حالات الإصابة وامتلاء وحدات العناية المركزة.

وتشهد تونس ارتفاعا في الإصابات والوفيات بالفيروس، وحسب إحصاءات المنظمة الصحة العالمية فإن العالم شهد أكثر من 187 مليون إصابة.