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تفشي على حاملة طائرات بريطانية تحمل 3700 شخص منهم عسكريون أمريكيون

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تفشي فيروس كورونا على حاملة طائرات بريطانية تحمل 3700 شخص منهم عسكريون أمريكيون تفشي على حاملة طائرات بريطانية تحمل 3700 شخص منهم عسكريون أمريكيون

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تفشي على متن السفينة القيادية للبحرية الملكية البريطانية حاملة الطائرات «الملكة إليزابيث» التي تقود حاليا مهمة في المحيطين الهندي والهادئ.

ذكرت «بي بي سي» أن نحو 100 إصابة بالفيروس سجلت على متن حاملة الطائرات، وقال وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، إن جميع أفراد طاقم «الملكة إليزابيث» خضعوا للتطعيم بجرعتي اللقاح، مشددا على أن التفشي الحالي تحت السيطرة.

ووصلت المجموعة البحرية البريطانية الضاربة التي تقودها «الملكة إليزابيث» إلى المحيط الهندي ضمن إطار المهمة التي يشارك فيها إجمالا نحو 3.7 ألف شخص، منهم عسكريون أمريكيون، وستزور حاملة الطائرات الهند واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

المصرى اليوم

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