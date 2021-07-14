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إزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية وأملاك دولة في الشرقية

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إزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية وأملاك دولة في الشرقية إزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية وأملاك دولة في الشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن إستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية، حرصاً على حق الدولة والشعب.

من جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع مسؤولي الوحدة المحلية بغيته، حملة لإزالة تعدى على خفية الري بمدخل عزبة التل التابعة للوحدة، بإقامة سور بطول ٧٠ مترا حول مغسلة مقامة سابقاً وتمت الإزالة على نفقة المخالف.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، إزالة كلية بنطاق الوحدة المحلية بصافور، بقرية طحا المرج عبارة عن منزل مقام بالدبش بالمخالفة على أرض زراعية على مساحة ١٧٥م، وتم ضبط المخالف وعرضة على النيابة العسكرية.

المصرى اليوم

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