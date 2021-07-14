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انفجار حافلة يخلف 10 قتلى بينهم 6 صينيين شمال باكستان

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انفجار حافلة يخلف 10 قتلى بينهم 6 صينيين شمال باكستان انفجار حافلة يخلف 10 قتلى بينهم 6 صينيين شمال باكستان
بكين طالبت إسلام آباد بفتح تحقيق شامل في الحادث

انفجار حافلة يخلف 10 قتلى بينهم 6 صينيين شمال باكستان

قُتِل 10 أشخاص بينهم 6 صينيين، اليوم الأربعاء، في انفجار حافلة بشمال باكستان.

وأوضح مسؤول إداري كبير في المنطقة، أن انفجاراً ضخماً وقع في حافلة تقل مهندسين صينيين، في خوزستان العليا، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الحافلة كانت تقل نحو 30 مهندساً صينياً إلى موقع سد داسو في خوزستان العليا.

وبيّن المسؤول أن اثنين من أفراد الأمن كانا برفقة المهندسين قُتل في الانفجار.

من ناحيته، أفاد مسؤول في الإدارة المحلية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الانفجار تسبب في حريق بالمحرك، ما أدى إلى سقوط الحافلة في واد، ومقتل عشرة أشخاص بينهم ستة صينيين، وجرح 31 صينيا آخرين.

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الصينية، السلطات الباكستانية بفتح تحقيق شامل في انفجار الحافلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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