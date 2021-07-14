وفاة عامل بالصرف الصحي صعقه التيار الكهربائي بشبين القناطر

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لقي عامل بالصرف الصحي مصرعه أثناء عمله بقرية السلمانية دائرة مركز شرطة شبين القناطر على إحدى الماكينات فصعقه التيار الكهربائي وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين العام وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مركز شرطة شبين القناطر إشارة من مستشفى شبين القناطر العام يفيد وصول «على. م. ا» عامل بالصرف الصحى جثة هامدة إثر الصعق بالكهرباء.

تم إخطار مديرية أمن القليوبية وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لعامل يدعى «على. م. أ» من طهطا بسوهاج، عامل بالصرف الصحى، حيث صعقه التيار الكهربائي خلال العمل على ماكينة كهرباء بقرية السليمانية مركز شبين القناطر، وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق وأمرت بسؤال شهود العيان وطلب تحريات المباحث ومعاينة مكان الحادث والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.