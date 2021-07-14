توقيع الكشف الطبي على 404 حالة خلال قافلة جامعة المنيا لقرية السلام ببني مزار

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استمرارًا للجهود الخدمية والدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة المنيا، لتلبية احتياجات القري الأكثر احتياجاً، وضمن خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لمختلف الفئات بقري المحافظة؛ وجهت الجامعة قافلتها الخدمية المتكاملة لقرية السلام التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وذلك برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شئون البيئة، وإشراف الدكتور إيهاب رفعت وكيل كلية الطب ومنسق عام القوافل، ومشاركة من وكلاء كليات التمريض والصيدلة؛ دكتورة يسرية السيد، والدكتورة أمل كمال.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن القافلة ضمت ثمانية عشر كادراً طبياً في احدي عشر تخصصاً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري، بالإضافة لكوادر كلية الصيدلة، والتمريض، حيث تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 404 حالة من أهالي القرية ، في تخصصات: الباطنة، والأطفال، والمسالك البولية، والجلدية، والنفسية والعصبية، والنساء والتوليد، والرمد والأنف والأذن، والعظام، وطب الأسنان وتم توزيع الادوية لهم بالمجان، فضلًا عن قيام كلية التمريض بعقد خمس ندوات توعوية عن: النزلات المعوية، والفحص الذاتي لأمراض الثدي، والنظافة الشخصية، والإسعافات الأولية.

وأضاف الدكتور عصام فرحات، أنه إلى جانب الندوات الطبية، تم خلال القافلة تنظيم ندوة من قبل كلية التربية النوعية، عن: إدارة موارد الأسرة وترشيد الاستهلاك لسيدات وفتيات القرية، لافتًا إلى مشاركة طلاب كلية التربية الرياضية، ومجموعة أصدقاء البيئة من كلية التربية النوعية في أعمال التنظيم بالقافلة.