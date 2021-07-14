دراسة: لقاح الإنفلونزا يوفر الحماية من الآثار الشديدة لفيروس كورونا بشرط واحد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصلت دراسة جديدة إلى أن لقاح الإنفلونزا السنوي قد يوفر بعض الحماية من الآثار الشديدة للوباء مثل السكتة الدماغية، بشرط أن يكون قبل الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت البيانات المنشورة في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية إلى أن الذين تلقوا لقاح الإنفلونزا كانوا أقل عرضة لزيارة قسم الطوارئ، ودخول العناية المركزة، وفقا لأبحاث تم إجراؤها في كلية الطب بجامعة ميامي ميلر، على مجموعتين من 37377 مريضا.

وقالت الباحثة المساعدة في كلية الطب بجامعة ميامي، ميلر سوزان تاجيوف، إن لقاح الإنفلونزا قد يفيد الأفراد الذين يترددون في تلقي لقاح كورونا بسبب حداثة التكنولوجيا، رغم أنه ليس بديلا، مشيرًا إلى أن لقاح الانفلونزا يحمي من الإصابة من تفشي الإنفلونزا والفيروس التاجي في وقت واحد.