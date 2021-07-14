الصحة العالمية: سلالة «دلتا» وصلت 111 دولة بسبب ثغرات في تطبيق المراقبة الوبائية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الدول التي تنتشر فيها سلالة «دلتا» لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بلغت 111 دولة، بزيادة 7 دول جديدة خلال أسبوع.

ووفقا للنشرة الوبائية الأسبوعية للمنظمة فإن السلالات الأربعة المصنفة على أنها «متغيرات مثيرة للقلق» وهي (ألفا وبيتا وجاما ودلتا)، تظهر «عدوى شديدة»، مشيرة إلى أن هذا المتغير من المرجح أن يصبح الخيار المهيمن في العالم في الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع حدوث زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض وزيادة الضغط على المنظومات الصحية، فيما لم توضح منظمة الصحة العالمية في النشرة الوبائية، سبب دخول سلالة دلتا والسلالات الأخرى إلى بعض البلدان وغيابها في بلدان أخرى.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن التخطيط أو التقييم غير السليمين لخطر انتقال العدوى أثناء الاجتماعات والرحلات يخلق فرصا لانتشار الفيروس، ولفتت إلى أن الثغرات في تطبيق المراقبة الوبائية والاختبارات والتدابير الأخرى المتعلقة بمكافحة عدوى كورونا «تقضي على الإنجازات التي تحققت حتى الآن في السيطرة على الوباء.

وحسب إحصاءات المنظمة الصحة العالمية حتى أمس الأول، فإن العالم شهد أكثر من 187 ملايين إصابة .