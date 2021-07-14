العثور على شواهد أثرية لملك بابلي تعود للقرن السادس قبل الميلاد بالسعودية

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لدى مدينة « حائل» السعودية، التي تتوسط جبلي «سلمى» و« أجا»، عثرت هيئة التراث السعودية، على شواهد أثرية للملك البابلي نبو نيد، يعود تاريخها إلى منتصف القرن السادس قبل الميلاد.

وفي بيان لها الثلاثاء، قالت الهيئة إن الكشف الأثري يتكون من نقش على إحدى الصخور البازلتية يُجسد الملك البابلي ممسكا بيده الصولجان، وأمامه عدد من الرموز الدينية، جنبا إلى جنب مع نص مسماري يصل العدد التقريبي لسطوره إلى 26 سطرا، ما يجعله "أطول نص كتابي" يُعثر عليه في المملكة حتى الآن.

ويرجح القائمين على البعثة الاثرية أن هذا الاكتشاف الأثري الذي عُثر عليه في محافظة الحائط بمنطقة حائل شمالي البلاد، يعود إلى 540 قبل الميلاد.

وأشارت هيئة التراث السعودية إلى أن فريق البعثة لا يزالون قيد دراسة وتحليل الكشف الحالي، لافتة إلى إن هذه الدراسة سيتم ربطها بالنتائج السابقة التي وقع توثيقها مؤخرًا، شمال غربي المملكة.