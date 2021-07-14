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شهد سعر الذهب في ليبيا، ارتفاع ملحوظ بمستهل التعاملات المالية اليوم الاربعاء 14 يوليو 2021 بالدينار الليبى (العملة المحلية للدول) مقابل الدولار الامريكى (معيار قياس قوة العملات المالية على مستوى العالم).

وسجل سعر جرام الذهب في السوق الليبى، في بداية التعاملات اليوم عيار 24 بـ263.52 دينار.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب بجميع عياراته في مستهل تعاملات اليوم بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18, 14, 12) في ليبيا كالتالى: