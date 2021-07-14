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شهد سعر الذهب في ليبيا، ارتفاع ملحوظ بمستهل التعاملات المالية اليوم الاربعاء 14 يوليو 2021 بالدينار الليبى (العملة المحلية للدول) مقابل الدولار الامريكى (معيار قياس قوة العملات المالية على مستوى العالم).
وسجل سعر جرام الذهب في السوق الليبى، في بداية التعاملات اليوم عيار 24 بـ263.52 دينار.
وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب بجميع عياراته في مستهل تعاملات اليوم بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18, 14, 12) في ليبيا كالتالى:
|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي
|
الوحدة
|
دينار ليبي
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
263.52 دينار
|
$58.37
|
سعر الذهب عيار 22
|
241.56 دينار
|
$53.50
|
اسعار الذهب عيار 21
|
230.59 دينار
|
$51.07
|
اسعار الذهب عيار 18
|
197.64 دينار
|
$43.78
|
سعر الذهب عيار 14
|
153.72 دينار
|
$34.05
|
سعر الذهب عيار 12
|
131.76 دينار
|
$29.18
|
اسعار أوقية الذهب
|
8،196 دينار
|
$1،815
|
اسعار جنيه الذهب
|
1،845 دينار
|
$408.58
|
اسعار كيلو الذهب
|
263،522 دينار
|
$58،367