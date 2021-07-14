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عيار 24 يقفز إلى هذا الرقم.. فى ليبيا الأربعاء 14 يوليو 2021

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عيار 24 يقفز إلى هذا الرقم.. سعر الذهب فى ليبيا الأربعاء 14 يوليو 2021 عيار 24 يقفز إلى هذا الرقم.. فى ليبيا الأربعاء 14 يوليو 2021

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شهد في ليبيا، ارتفاع ملحوظ بمستهل التعاملات المالية اليوم الاربعاء 14 يوليو 2021 بالدينار الليبى (العملة المحلية للدول) مقابل الدولار الامريكى (معيار قياس قوة العملات المالية على مستوى العالم).

وسجل سعر جرام الذهب في السوق الليبى، في بداية التعاملات اليوم عيار 24 بـ263.52 دينار.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب بجميع عياراته في مستهل تعاملات اليوم بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18, 14, 12) في ليبيا كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي

الوحدة

دينار ليبي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

263.52 دينار

$58.37

سعر الذهب عيار 22

241.56 دينار

$53.50

اسعار الذهب عيار 21

230.59 دينار

$51.07

اسعار الذهب عيار 18

197.64 دينار

$43.78

سعر الذهب عيار 14

153.72 دينار

$34.05

سعر الذهب عيار 12

131.76 دينار

$29.18

اسعار أوقية الذهب

8،196 دينار

$1،815

اسعار جنيه الذهب

1،845 دينار

$408.58

اسعار كيلو الذهب

263،522 دينار

$58،367

المصرى اليوم

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