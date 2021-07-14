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مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة توظف 71 ألف مواطن ومواطنة حتى مايو الماضي

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مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة توظف 71 ألف مواطن ومواطنة حتى مايو الماضي مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة توظف 71 ألف مواطن ومواطنة حتى مايو الماضي
توفير فرص جاذبة للكوادر في المهن الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية

مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة توظف 71 ألف مواطن ومواطنة حتى مايو الماضي

أسهمت مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات، التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51 % من رأس مالها، في توظيف أكثر من 71 ألف مواطن ومواطنة في المنشآت العاملة بالقطاع منذ انطلاقتها قبل عامين حتى نهاية مايو 2021م، بحسب بيانات وتقارير المبادرة.

ويعمل على تنفيذ هذه المبادرة 6 جهات حكومية، وهي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جاذبة للكوادر الوطنية في المهن الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية، وتقديم عدد من برامج الدعم والتأهيل، والمحفزات لتحسين بيئة العمل، بما يسهم في استقطاب تلك الكوادر بالقطاع، وتحفيز نموه وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُمكن لمنشآت التشغيل والصيانة، الاطلاع على دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة، عبر الرابط: https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/83956_0.pdf، حيث يهدف إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في تلك العقود، وتزويد الجهات العامة بجميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة.

ويمكن لمنشآت التشغيل والصيانة الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، من خلال رابط البوابة: www.taqat.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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