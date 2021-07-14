أخبار عاجلة

محافظ المنيا يناقش مقترحات لحل مشكلة ضعف المياه بحي غرب المدينة -
863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ بأزهر المنيا دون شكاوى -
محافظ القليوبية يتفقد تطوير أنفاق المشاة بشبرا الخيمة بـ20 مليون جنيه (صور) -
ايتيدا : صرف 70 مليون جنيه لـ 131 شركة مصرية مستفيدة من برنامج المساندة التصديرية -
تستقبل الركاب مارس 2022.. أمير الجوف يتفقد محطة قطار القريات -
إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة" -
"الغذاء والدواء": حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال تعتمد على الوزن والتركيز -
مشاهد من القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في قطاع غزة -
بتروجيت تحصل على شهادة موسوعة جينيس لتنفيذها مستودع تخزين خام بقياسات عالمية -
الداخلية :ضبط أكبر عملية غسيل اموال من حصيلة تجارة المخدرات ..قيمتها 20 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تجارة جدة" تضبط 1366 منتجًا مخالفًا وتصادر 267 تحمل شعارات مخالفة

Print
في حملة دهم بمشاركة 5 جهات رقابية بينها هيئة الزكاة والجمارك

وقفت الفِرَق الرقابية بوزارة التجارة بمحافظة جدة وبمشاركة (شرطة جدة- أمانة جدة- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك- الهيئة العامة للغذاء والدواء) مساء أمس على أحد الأسواق التجارية بالمحافظة؛ حيث تم ضبط 1366 منتجًا مخالفًا لنظام العلامات التجارية وضبط ومصادرة 267 منتجًا تحمل شعارات مخالفة.

وتم ضبط عدد من مخالفات أنظمة البيع، وعلمت "سبق" أنه تم استدعاء أصحاب المنشآت المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ فيما أكدت التجارة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة لحماية المستهلك والتزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة (كوفيد-19).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 .. 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أولمبياد طوكيو 2020 .. 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ممرضات يصفن مشاهد مرضى فيروس كورونا وهم يتوسلون للحصول على لقاح

ممرضات يصفن مشاهد مرضى فيروس كورونا وهم يتوسلون للحصول على لقاح

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة