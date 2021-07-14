أخبار عاجلة

محافظ المنيا يناقش مقترحات لحل مشكلة ضعف المياه بحي غرب المدينة -
863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ بأزهر المنيا دون شكاوى -
محافظ القليوبية يتفقد تطوير أنفاق المشاة بشبرا الخيمة بـ20 مليون جنيه (صور) -
ايتيدا : صرف 70 مليون جنيه لـ 131 شركة مصرية مستفيدة من برنامج المساندة التصديرية -
تستقبل الركاب مارس 2022.. أمير الجوف يتفقد محطة قطار القريات -
إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة" -
"الغذاء والدواء": حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال تعتمد على الوزن والتركيز -
مشاهد من القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في قطاع غزة -
بتروجيت تحصل على شهادة موسوعة جينيس لتنفيذها مستودع تخزين خام بقياسات عالمية -
الداخلية :ضبط أكبر عملية غسيل اموال من حصيلة تجارة المخدرات ..قيمتها 20 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالشطة والملح.. أغرب طريقة للهروب من سجن هندي!

Print
بالشطة والملح.. أغرب طريقة للهروب من سجن هندي! بالشطة والملح.. أغرب طريقة للهروب من سجن هندي!
لا يزال البحث جاريًا عن السجناء الفارين

بالشطة والملح.. أغرب طريقة للهروب من سجن هندي!

يبدو أن للشطة فوائد كثيرة غير النكهة الحارة للطعام الهندي، فقد نجح سبعة سجناء في الهرب من أحد سجون الهند باستخدام "الشطة الحارة والملح"، في واقعة شديدة الغرابة.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" عن مفتش بالشرطة قوله إن الحراس ذهبوا لتقديم الغذاء للسجناء فألقى السجناء بالشطة الحارة والملح في أعين الحراس، وأصابوهم بألم ودموع وفقدان التركيز، وسرق السجناء هاتفًا محمولًا من أحد الحراس وتمكنوا بعدها من الهروب؛ حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأخفى السجناء الشطة الحارة في زنازينهم المشتركة قبل الفرار؛ وفقًا لقناة "إن دي تي في" التلفزيونية.

وأفادت التقارير بأن البحث عن السجناء الفارين لا يزال جاريًا، وقال أحد المفتشين لوكالة أنباء "بي تي أي" إن من المحتمل أن تتمكن الشرطة قريبًا من إلقاء القبض عليهم مرة أخرى.

ويُفرض الإغلاق في الوقت الراهن بين الساعة 3 مساءً و5 صباحًا في المنطقة التي وقع بها الحادث بولاية أروناتشال براديش.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تستقبل الركاب مارس 2022.. أمير الجوف يتفقد محطة قطار القريات

تستقبل الركاب مارس 2022.. أمير الجوف يتفقد محطة قطار القريات

إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة"

إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة"

"الغذاء والدواء": حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال تعتمد على الوزن والتركيز

"الغذاء والدواء": حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال تعتمد على الوزن والتركيز

مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد"

مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد"