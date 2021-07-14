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محافظ المنيا يناقش مقترحات لحل مشكلة ضعف المياه بحي غرب المدينة
-
الاثنين 26 يوليو 2021 11:54 صباحاً
863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ بأزهر المنيا دون شكاوى
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:54 صباحاً
محافظ القليوبية يتفقد تطوير أنفاق المشاة بشبرا الخيمة بـ20 مليون جنيه (صور)
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:54 صباحاً
ايتيدا : صرف 70 مليون جنيه لـ 131 شركة مصرية مستفيدة من برنامج المساندة التصديرية
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:54 صباحاً
تستقبل الركاب مارس 2022.. أمير الجوف يتفقد محطة قطار القريات
-
الاثنين 26 يوليو 2021 11:46 صباحاً
إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة"
-
الاثنين 26 يوليو 2021 11:46 صباحاً
"الغذاء والدواء": حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال تعتمد على الوزن والتركيز
-
الاثنين 26 يوليو 2021 11:46 صباحاً
مشاهد من القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في قطاع غزة
-
الاثنين 26 يوليو 2021 11:41 صباحاً
بتروجيت تحصل على شهادة موسوعة جينيس لتنفيذها مستودع تخزين خام بقياسات عالمية
-
الاثنين 26 يوليو 2021 11:40 صباحاً
الداخلية :ضبط أكبر عملية غسيل اموال من حصيلة تجارة المخدرات ..قيمتها 20 مليون جنيه
-
الاثنين 26 يوليو 2021 11:40 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
طلاب الثانوية عن امتحان الجبر والهندسة الفراغية: صعب والوقت غير كاف
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 14 يوليو 2021 01:23 مساءً
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