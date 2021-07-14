أخبار عاجلة

محافظ المنيا يناقش مقترحات لحل مشكلة ضعف المياه بحي غرب المدينة -
863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ بأزهر المنيا دون شكاوى -
محافظ القليوبية يتفقد تطوير أنفاق المشاة بشبرا الخيمة بـ20 مليون جنيه (صور) -
ايتيدا : صرف 70 مليون جنيه لـ 131 شركة مصرية مستفيدة من برنامج المساندة التصديرية -
تستقبل الركاب مارس 2022.. أمير الجوف يتفقد محطة قطار القريات -
إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة" -
"الغذاء والدواء": حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال تعتمد على الوزن والتركيز -
مشاهد من القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في قطاع غزة -
بتروجيت تحصل على شهادة موسوعة جينيس لتنفيذها مستودع تخزين خام بقياسات عالمية -
الداخلية :ضبط أكبر عملية غسيل اموال من حصيلة تجارة المخدرات ..قيمتها 20 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

توفى والدها في 2016.. فيفي عبده تحتفل بتخرج حفيدتها من الجامعة: «قلب تيتا»

Print
توفى والدها في 2016.. فيفي عبده تحتفل بتخرج حفيدتها من الجامعة: «قلب تيتا» توفى والدها في 2016.. فيفي عبده تحتفل بتخرج حفيدتها من الجامعة: «قلب تيتا»

لاقتراحات اماكن الخروج

احتفلت الفنانة فيفي عبده بتخرج حفيدتها من الجامعة، شهد الدسوقي، مُعبرة عن سعادتها الشديدة بإنهائها مراحلها الدراسية، وتتمنى لها مستقبل أفضل.

وقالت «عبده» عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «ألف ألف مبروك يا حبيبة قلب تيتا يا أحلي شهد الدسوقي في الدنيا».

وتابعت: «ماعندكيش فكرة، أنا فرحانة جدا أن حفيدتي اتخرجت النهاردة مبروك على التخرج عقبال ما أشوفك أحلى عروسة إن شاء الله».

يذكر أن الفتاة هي حفيدتها من ابنتها الكبرى عزة مجاهد ووالدها هو الراحل محمود الدسوقي الذي توفي عام 2016، وصعق الجميع بوفاته.

و«مجاهد» هي ابنة الفنانة من زوجها رجل الأعمال المصري حسين مجاهد، من مواليد 12 أبريل لعام 1983.

دخلت عزة مجاهد الوسط الفني من خلال مشاركتها في عملين دراميين، وهما مسلسل «كيد النسا» ومسلسل «القاصرات»، ولفتت الأنظار بتشابهها مع والدتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يناقش مقترحات لحل مشكلة ضعف المياه بحي غرب المدينة

محافظ المنيا يناقش مقترحات لحل مشكلة ضعف المياه بحي غرب المدينة

863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ بأزهر المنيا دون شكاوى

863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ بأزهر المنيا دون شكاوى

محافظ القليوبية يتفقد تطوير أنفاق المشاة بشبرا الخيمة بـ20 مليون جنيه (صور)

محافظ القليوبية يتفقد تطوير أنفاق المشاة بشبرا الخيمة بـ20 مليون جنيه (صور)

ايتيدا : صرف 70 مليون جنيه لـ 131 شركة مصرية مستفيدة من برنامج المساندة التصديرية

ايتيدا : صرف 70 مليون جنيه لـ 131 شركة مصرية مستفيدة من برنامج المساندة التصديرية