توفى والدها في 2016.. فيفي عبده تحتفل بتخرج حفيدتها من الجامعة: «قلب تيتا»

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احتفلت الفنانة فيفي عبده بتخرج حفيدتها من الجامعة، شهد الدسوقي، مُعبرة عن سعادتها الشديدة بإنهائها مراحلها الدراسية، وتتمنى لها مستقبل أفضل.

وقالت «عبده» عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «ألف ألف مبروك يا حبيبة قلب تيتا يا أحلي شهد الدسوقي في الدنيا».

وتابعت: «ماعندكيش فكرة، أنا فرحانة جدا أن حفيدتي اتخرجت النهاردة مبروك على التخرج عقبال ما أشوفك أحلى عروسة إن شاء الله».

يذكر أن الفتاة هي حفيدتها من ابنتها الكبرى عزة مجاهد ووالدها هو الراحل محمود الدسوقي الذي توفي عام 2016، وصعق الجميع بوفاته.

و«مجاهد» هي ابنة الفنانة من زوجها رجل الأعمال المصري حسين مجاهد، من مواليد 12 أبريل لعام 1983.

دخلت عزة مجاهد الوسط الفني من خلال مشاركتها في عملين دراميين، وهما مسلسل «كيد النسا» ومسلسل «القاصرات»، ولفتت الأنظار بتشابهها مع والدتها.