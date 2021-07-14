«البلاغة» ترسم البسمة على وجوه طالبات الأزهر بالإسكندرية(بث مباشر)

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رسم امتحان مادة البلاغة البسمة والفرحة على وجوه طالبات الشهادة الثانوية الازهرية (الشعبة العلمية)، في الاسكندرية، حيث أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحان اليوم الاربعاء وسط اجراءات احترازية مشددة.

ورصدت «المصري اليوم»، ردود فعل الطلاب عقب الخروج من امتحان مادة البلاغة، وأكد عدد من الطالبات أن الامتحان سهل ومن داخل المنهج وان الوقت المحدد جاء كافيا للاجابة على جميع الاسئلة، باستثناء بعض «التكات» إلا انها من داخل المنهج أيضاً.

وأوضح الطلاب أن الامتحان جاء بالنسبة لهم بمثابة «ترويح عن النفس»، خاصة بعدما جاءت امتحانات الاستاتيكا والديناميكا في مستوى الطالب المتميز، فضلاُ عن غموض بعض الاسئلة، متمنين أن تكون بقية الامتحانات المقبلة على نفس المستوى، فيما أكدت غرفة العمليات المركزية بالمنطقة الازهرية بالاسكندرية عدم تلقى أي شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور خاصة بالامتحان.

«المصرى اليوم» ترصد ردود فعل الطلاب بعد امتحان البلاغ

وأجرى الشيخ أحمد هاشم رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الازهرية، يرافقه ابراهيم صديق المدير العام بقطاع المعاهد ومحمود جمال مدير أمن المنطقة، جولة ميدانية للمرور على لجان الشهادة الثانوية شملت لجنة فتيات سيدي بشر وبنين ابوقير، للاطمئنان على سير الامتحانات.

وأكد «هاشم»، على أن الامتحانات تسير على الوجه الأكمل في ظل الإجراءات الاحترازية واتباع تعليمات الأمن والسلامه، مشيرا إلى مطابةق الامتحانات للمناهج المقررة،والتزام الجميع بارتداء الكمامات، وتطهير وتعقيم اللجان بشكل مستمر، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول اللجان، وتوفير المناخ المناسب؛ ليؤدي الطلاب امتحانهم، مع منع الغش بكافة صوره وأشكاله، والتعاون بين الجميع لتخرج الامتحانات بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة منطقة الإسكندرية الأزهرية.

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2020/ 2021 الدور الأول، يوم 19 يونيو الماضى وتنتهى يوم 1 أغسطس المقبل، على أن تبدأ امتحانات الدور الثانى للثانوية يوم 4 سبتمبر وتنتهى يوم 13 سبتمبر.

البلاغة ترسم البسمة على وجوه طالبات الأزهر فى الاسكندرية .. و"العمليات":"لا شكاوى" (بث مباشر)

البلاغة ترسم البسمة على وجوه طالبات الأزهر فى الاسكندرية .. و"العمليات":"لا شكاوى" (بث مباشر)

البلاغة ترسم البسمة على وجوه طالبات الأزهر فى الاسكندرية .. و"العمليات":"لا شكاوى" (بث مباشر)

البلاغة ترسم البسمة على وجوه طالبات الأزهر فى الاسكندرية .. و"العمليات":"لا شكاوى" (بث مباشر)

البلاغة ترسم البسمة على وجوه طالبات الأزهر فى الاسكندرية .. و"العمليات":"لا شكاوى" (بث مباشر)

البلاغة ترسم البسمة على وجوه طالبات الأزهر فى الاسكندرية .. و"العمليات":"لا شكاوى" (بث مباشر)

البلاغة ترسم البسمة على وجوه طالبات الأزهر فى الاسكندرية .. و"العمليات":"لا شكاوى" (بث مباشر)

البلاغة ترسم البسمة على وجوه طالبات الأزهر فى الاسكندرية .. و"العمليات":"لا شكاوى" (بث مباشر)