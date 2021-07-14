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بينها 338 «توك توك».. التحفظ على 672 مركبة مخالفة على محور المحمودية خلال 6 أشهر

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملاتها على محور المحمودية لمنع الإشغالات وسير المركبات المخالفة على المحور، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى، بالتحفظ على عدد 672 مركبة مخالفة، منذ بداية 2021 حتي الآن ليصل إجمالي ما تم التحفظ عليه منذ إنشاء تلك الإدارة إلى 1233 مركبة مخالفة.

ويأتى نشاط الإدارة تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإنشاء «إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية»، وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوى اللائق لخدمة المواطنين.

وشملت المركبات المتحفظ عليها، 338 مركبة توك توك، وعدد 304 تروسيكل و255 دراجة بخارية، وعدد 336 مركبة متنوعة أخرى مابين (عربة كارو ميكروباص وتاكسي وملاكي وتوناية وسيارات نقل)، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

بينها 338 توك توك .. "الإسكندرية" تتحفظ على 672 مركبة مخالفة على محور المحمودية خلال 6 أشهر (صور)
بينها 338 توك توك .. "الإسكندرية" تتحفظ على 672 مركبة مخالفة على محور المحمودية خلال 6 أشهر (صور)
بينها 338 توك توك .. "الإسكندرية" تتحفظ على 672 مركبة مخالفة على محور المحمودية خلال 6 أشهر (صور)
بينها 338 توك توك .. "الإسكندرية" تتحفظ على 672 مركبة مخالفة على محور المحمودية خلال 6 أشهر (صور)
بينها 338 توك توك .. "الإسكندرية" تتحفظ على 672 مركبة مخالفة على محور المحمودية خلال 6 أشهر (صور)
بينها 338 توك توك .. "الإسكندرية" تتحفظ على 672 مركبة مخالفة على محور المحمودية خلال 6 أشهر (صور)
بينها 338 توك توك .. "الإسكندرية" تتحفظ على 672 مركبة مخالفة على محور المحمودية خلال 6 أشهر (صور)
بينها 338 توك توك .. "الإسكندرية" تتحفظ على 672 مركبة مخالفة على محور المحمودية خلال 6 أشهر (صور)
بينها 338 توك توك .. "الإسكندرية" تتحفظ على 672 مركبة مخالفة على محور المحمودية خلال 6 أشهر (صور)

المصرى اليوم

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