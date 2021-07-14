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ردود فعل طلاب الثانوية العامة اليوم: «الامتحان طويل وبحاجة لوقت أطول» (صور)

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أجمع عدد كبير من طلاب الثانوية العامة في البحيرة أن امتحان الجبر والهندسة الفراغية كان طويل أمام عدد أسئلة الامتحان التي بلغ عددها 25 سؤالاً، وأن البعض لم يتمكن من حل جميع الأسئلة وآخرون لم يتمكنوا من المراجعة وتعجلوا في إجابة الأسئلة الأخيرة دون تركيز لضيق الوقت.

وقال بعض الطلاب بأن الإمتحان كان صعب، وقال آخرون أنه معقول مقارنة بامتحان اللغة العربية واللغة الألمانية، بينما قال البعض بأن الإمتحان كان فيه سؤالين لقياس أداء الطالب المتميز إلا أن الطلاب أجمعوا على أن الوقت لا يكفي.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كرورنا المستجد أثناء أداء الطلاب امتحانات الثانوية اليوم اليوم وتوزيع كمامات على الطلاب أثناء الدخول إلى اللجان، وأن عدد الطلاب في كافة لجان امتحانات الثانوية العامة في البحيرة لا يزيد عن 14 طالبًا وطالبة في كل لجة.

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