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برلماني: تنمية الصعيد الحل الأمثل للقضاء على العشوائيات والفقر

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برلماني: تنمية الصعيد الحل الأمثل للقضاء على العشوائيات والفقر برلماني: تنمية الصعيد الحل الأمثل للقضاء على العشوائيات والفقر

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قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، ان قرار الرئيس عبدالفتاح ، لدعم جهود التنمية الشاملة بسيناء خلال الفترة المقبلة، يسهم في تطوير البنية التحتية بسيناء وربطها بالدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيًا لوادى النيل، بالإضافة غلى مضاعفة الإنتاج من خلال استصلاح الأراضي الزراعية.

واشار الجاهل، خلال البيان الصادر له، إلى أن محافظات الصعيد كانت من المناطق التي واجهت التهميش لسنوات طويلة وعقود كثيرة وهذا واضح من خلال ارتفاع الفقر والأمية، مؤكدً أن الدولة بدأت في السنوات الأخيرة الاهتمام بمحافظات الصعيد وهذا واضح من خلال زيادة ضخ الاستثمارات عن العام الماضي، مما يؤكد أهتمام لرئيس الدائم بتنمية الحياة والنهوض بمستوى المعيشة هناك.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاهتمام بالصعيد هو الحل الأمثل للتنمية والقضاء على العشوائيات والبطالة خاصة أن هذا الاتجاه سوف يحافظ على أملاك الدولة ويقوي الاقتصاد ويرفع سعر الأراضي ويضمن في الوقت نفسه حصول أبناء الصعيد على فرص للعمل ويجذب المستثمرين لهذه المناطق المهمشة ويقضي على الفقر والإحباط الذي يصيب الشباب بتحقيق التنمية من ضمن محاربة الفقر والإرهاب.

المصرى اليوم

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