حملات مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية لإزالة كافة أشكال التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمنع أي تعديات على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار واصلت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، حملاتها اليومية لرفع الإشغالات بنطاق الحى بالإشتراك مع شرطة المرافق، شملت شارع الجيش وكوبرى الممر ،وشارع حلقة السمك وكوبرى أبوعميره وشارع مدارس بوبسطه، وشارع أبراج زهرة النحال، وشارع البوسطة وشارع مولد النبي، وميدان عرابى وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

فيما واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز بلبيس، شن حملاتها المفاجئة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة، حفاظاً على إنضباط الشارع، شملت الحملة شوارع بورسعيد وسعد زغلول لتحقيق السيولة المرورية.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بشوارع المدينة، وفتح الطريق أمام عبور المارة وحركة السيارات وتقليل التكدس بشوارع المدينة، أسفرت الحملة عن ضبط ورفع ٣٢٥ حالة وتحرير ٣ محاضر إشغال طريق.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بحملة موسعة بشوارع المدينة لرفع الإشغالات وكافة أشكال المخالفات وتحقيق الإنضباط للشارع، أسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات بإمتداد مدخل سمارة حتى مدخل السنبلاوين، وتم ضبط ٢٥ حالة إشغال متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.