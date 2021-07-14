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"تجارة جدة" تضبط 1366 منتجًا مخالفًا وتصادر 267 تحمل شعارات مخالفة

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في حملة دهم بمشاركة 5 جهات رقابية بينها هيئة الزكاة والجمارك

وقفت الفِرَق الرقابية بوزارة التجارة بمحافظة جدة وبمشاركة (شرطة جدة- أمانة جدة- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك- الهيئة العامة للغذاء والدواء) مساء أمس على أحد الأسواق التجارية بالمحافظة؛ حيث تم ضبط 1366 منتجًا مخالفًا لنظام العلامات التجارية وضبط ومصادرة 267 منتجًا تحمل شعارات مخالفة.

وتم ضبط عدد من مخالفات أنظمة البيع، وعلمت "سبق" أنه تم استدعاء أصحاب المنشآت المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ فيما أكدت التجارة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة لحماية المستهلك والتزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة (كوفيد-19).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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