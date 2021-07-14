واقعة غرق شقيق رامى صبري.. حبس صاحب ومدير المصحة ومالك العقار

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة البدرشين في الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس صاحب مصحة الإدمان التي شهدت واقعة هروب كريم شقيق الفنان رامى صبرى، وقفزه في مياه ترعة المريوطية ليلقى مصرعه، ومدير المصحة ومالك العقار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة بإشراف المستشار يحيى الزراع، المحامى العام الأول، للمتهمين الـ3 ارتكاب جريمتى: إدارة منشأة طبية دون تصريح، وتعريض حياة المرضى للخطر.

وكشفت مصادر قضائية، أن نزلاء المصحة لاذوا بالفرار، ويٌقدر عددهم بنحو 70 شخصًا.

وأظهرت التحقيقات أن المصحة وهى مبنى وسط أراضٍ زراعية مكون من طابق أرضى يعلوه طابقين، مكان غير مؤهل لعلاج مرضى الإدمان، والقائمين عليها من غير المتخصصين، ولم يحصلوا على التصاريح اللازمة لإدارة المصحة لعلاج المدمنين من الجهات المختصة وعلى رأسها إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وكلفت النيابة إدارة العلاج الحر، بمعاينة المنشأة للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية، وسألت النيابة العامة والد المتوفى واثنين عاوناه لإيداع ابنه لدى المصحة، وشاهديْن أبصرا غرقه.

كما سألت النيابة العامة وفقًا لبيان صادر من مكتب النائب العام، مجري التحريات، الذي أكد غرق المتوفى أثناء هروبه من مصحة كائنة بعقار استأجره اثنان دون أن يكون أحدهما مقيدًا بنقابة الأطباء، ودون استيفائهما التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر، وأمرت النيابة العامة بضبط الثلاثة لاستجوابهم.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على مالك مصحة الإدمان التي هرب منها شقيق الفنان رامي صبري ومديرها، وجرى اقتيادهما إلى النيابة العامة لاستجوابهما بشأن إدارة منشأة طبية دون ترخيص وتعريض حياة المرضى للخطر، وناظرت النيابة العامة جثمان الشاب، وعاينت المصحة المذكورة، بعد أن تلقت بلاغًا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شابٍّ تُوفي غرقًا بترعة المريوطية، حال هروبه من مركز غير مرخص له لعلاج الإدمان.

وذكرت التحقيقات أنّ الشاب كريم صبري، هرب من مصحة الإدمان في اليوم التالي لاحتجازه بها، وتوفي غرقًا خلال محاولته عبور ترعة المريوطية، وبيّنت التحقيقات أنّه عقِبَ عِلْم ذوي المتوفى كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري بتعاطيه موادَّ مخدِّرة، سعوا إلى علاجه.