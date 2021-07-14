«سنك 22 عاما.. وطولك 170 سم»..تعرف على شروط القبول في كلية الشرطة (التفاصيل)

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أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، تفاصيل وشروط القبول لدفعة جديدة في كلية الشرطة للعام الدراسي 2021 -2022، من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية بمجموع 65% والحاصلين على ليسانس الحقوق الذكور والإناث بحد أدنى والحاصلين على المؤهلات الجامعية في تخصصات تمثل احتياجا في وزارة الداخلية.

وأعلن اللواء أحمد إبراهيم، مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، موعد تقديم طلبات الالتحاق بأكاديمية الشرطة. وتستعرض «المصري اليوم»شروط القبول للتيسير على الراغبين في التقدم ،ومنها يُقبل للالتحاق بكُلية الشُرطة من تتوافر فيهم الشُروط التي نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، واللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاتها، وهي:

شروط الثانوية العامة:

- أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

-ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

-ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقًا لما يلى:

أ): ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

ب): توافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90).

ج): ألا يزيد عُمره في أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية.

د): أن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة في هيئة الشرطة.

هـ): أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

د): ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

وكشفت أكاديمية الشرطة عن شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2019 أطباء، والتي تتمثل في الآتي:

أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، أن يكون الطالب حسن السيرة

ألا يكون الطالب سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله في خدمة الحكومة بحكم وألا يكون مضى على حصول الطالب سنة من تاريخ تخرجه على اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية

، أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83، ووزنه يساوي طول الطالب ناقص 90 ألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة،

ألا تقل درجة الإبصار عن النصف أن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسي من خلال مجموعة من الاختبارات ولا يحق الإعادة.