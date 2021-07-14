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"شعر الخيرية" تواصل مشروع "نروي ظمأهم" لسُقيا الأسر والأيتام والفقراء بتربة

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‫ بالمنازل والمساجد والطرقات.. وبدأت بتعبئة خزانات منازل الأسر المتعففة

تواصل جمعية شعر الخيرية هذه الأيام، مشروع (نروي ظمأهم) الذي يهدف إلى سُقيا الأسر والأيتام والفقراء والمحتاجين في المنازل والمساجد والطرقات في محافظة تربة بمنطقة مكة المكرّمة.

وقامت الجمعية، صباح اليوم الأربعاء، بتنفيذ أحد مصارف المشروع، وهي تعبئة خزانات منازل الأسر المتعففة في المنطقة.

وصرح المدير التنفيذي للجمعية فيصل يحيى؛ بأن المشروع مازال في بدايته ومازلنا بحاجة إلى المحسنين، ونحن في موسم من مواسم الخير والطاعة، وقد انتصفت العشر وسُقيا من أفضل الصدقات -بإذن الله- فلنسارع ولنسابق بالخيرات.

وأضاف يحيى؛ أنه يمكن المساهمة عبر مصرف الراجحي 264608010982214، وللبنوك الأخرى عبر الآيبان: SA0380000264608010982214.

وتسعد الجمعية بخدمة المتبرعين للتواصل والاستفسار عبر الواتساب بشكل فوري على الرقم 0533444691.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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