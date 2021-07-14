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تستقبل الركاب مارس 2022.. أمير الجوف يتفقد محطة قطار القريات
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:46 صباحاً
إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة"
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:46 صباحاً
"الغذاء والدواء": حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال تعتمد على الوزن والتركيز
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:46 صباحاً
مشاهد من القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في قطاع غزة
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:41 صباحاً
بتروجيت تحصل على شهادة موسوعة جينيس لتنفيذها مستودع تخزين خام بقياسات عالمية
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:40 صباحاً
الداخلية :ضبط أكبر عملية غسيل اموال من حصيلة تجارة المخدرات ..قيمتها 20 مليون جنيه
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:40 صباحاً
«الرعاية الصحية» بالأقصر : إجراء عمليات قلب مفتوح للمنتفعين بمستشفى طيبة التخصصي
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:40 صباحاً
«نقطة دم مصرية أثمن من عروش الدنيا».. يوم رحل فيه الملك فاروق فأصبح «عيدًا قوميًا للإسكندرية» (وثائق)
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:40 صباحاً
شروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب في المنوفية (رابط التقديم)
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:40 صباحاً
145 طالبا وطالبة غابوا عن امتحان اللغة الإنجليزية للشعبة العلمية ببنى سويف
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:40 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مراسم رسمية لافتتاح سفارة دولة الإمارات في تل أبيب بمشاركة الرئيس الإسرائيلي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 14 يوليو 2021 12:49 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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