محكمة الأسرة تنتصر للفنانة هالة صدقى..وقرار صادم لزوجها (تفاصيل)

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حبست محكمة الأسرة في قصر النيل زوج الفنانة هالة صدقى بعد أن تم رفض الدعوى التي تقدم بها زوج هالة صدقى التي يدعي فيها إنكار نسب طفليها، وحكمت المحكمة بإثبات نسب الطفلين.

وقضت المحكمة بحبس زوج الفنانة هالة صدقى شهرا لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، وكانت محكمة الأسرة قضت في حكم سابق بحبس زوج الفنانة هالة صدقي شهرا لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه.

وسبق وقال «سامي» في فيديو له إنه لن يتنازل عن حقوقه، وسيظل في طريقه، مستغيثًا بالنائب العام، وقال: «أنا مش هتنازل عن أي حاجة، وبستغيث بالنائب العام، أرجوك ساعدني، أنا مش طالب غير حقي، وعايز أعرف دول ولاد مين؟ أنا متأكد طبعًا إنهم ولادي 100% لكن عايز أعرف مين أمهم وإزاي هي تعمل كده».

مضيفًا: «القضية تخصني وأنا اللي هترافع لأنها قضيتي».