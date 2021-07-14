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مناقشة تسجيل طلاب الدراسات العليا بجامعة الوادي الجديد

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مناقشة تسجيل طلاب الدراسات العليا بجامعة الوادي الجديد مناقشة تسجيل طلاب الدراسات العليا بجامعة الوادي الجديد

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ترأس الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشؤون الدراسات العليا والبحوث اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، ومدير ادارة الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بالجامعة.

وقال، إنه تم مناقشة تسجيل طلاب الدراسات العليا ماجستير والدكتوراه طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالانصبة وضوابط التسجيل، ومناقشة عرض لوائح برامج الدراسات العليا في دليل كل كلية للتشجيع على جذب طلاب وافدين لجامعة الوادي الجديد، لدعم موراد الجامعة والمساهمة في تصنيف الجامعة دوليا بعد مضي 5 سنوات من نشأة الجامعة.

أضاف، أنه على وكلاء الكليات للدرسات العليا والبحوث الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، للوقاية من والالتزام بالتباعد الاجتماعى خلال امتحانات الدراسات العليا بالجامعة والتأكيد على أهمية التعقيم والتطهير قبل وبعد الامتحانات، بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب بالكلية والجامعة.

من جانبه قال، مشير أحمد صيد، مدير عام إدارة الدراسات العليا والبحوث، إنه تم مناقشة اعادة قيد عدد من الطلاب المقيدين لدرجة الماجستير، وتجميد قيد بعض الطلاب بقبول الأعذار المقدمه منهم وخاصة المجندين، ودراسة المعوقات المتعلقة بطلاب الدراسات العليا بالجامعة ووضع الحلول لها، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية عمل تخفيض وخصومات لطلاب الدراسات العليا لرسوم نشر أبحاثهم بالمجلات العلمية التي تصدرها كليات الجامعة .

المصرى اليوم

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