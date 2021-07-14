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تباينت ردود افعال طلاب علمى رياضة للثانوية العامة في الوادي الجديد حول امتحان مادة الرياضيات البحتة، حيث أكد عدد كبير منهم صعوبة عدد من أسئلة الامتحان وحاجة الامتحان إلى وقت إضافى للإجابة والمراجعة.

وأدى طلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد شعبة علمى رياضيات، امتحان الجبر والهندسة الفراغية إحدى فروع مادة الرياضيات البحته، على مستوى 10 لجان بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

من جانبه قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن نسبة حضور الطلاب اليوم الأربعاء 99.7% من إجمالي عدد الطلاب بالمحافظة التي تضم 108 طلاب وطالبات بشعبة العلمى رياضيات بالثانوية العامة على مستوى 10 لجان امتحانات بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية تواصل المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات وتتواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان سير الامتحانات دون مشكلات.