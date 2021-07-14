رئيس «الأسقفية» لأمين «البحوث الإسلامية»: نفتخر بدوركم في نشر التسامح

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية لكنيسة الأسقفية التهنئة للدكتور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، على رأس وفد كنسي بمقر المجمع .

قال رئيس الأساقفة إن العالم كله لابد وأن ينظر إلى التجربة المصرية في التعايش السلمي حيث نعيش معًا كمسلمين ومسيحيين منذ مئات السنين. وأضاف: نفتخر بعلاقتنا بالأزهر الشريف ودوره في نشر الإسلام الوسطي الصحيح والتسامح الديني حيث يلعب دورًا في التصدي للتشدد.



وأعرب سليم واصف مستشار الحوار بالكنيسة الأسقفية عن أمله في العودة مرة أخرى للعمل بمشروع الأئمة والقساوسة عبر لجنة مشتركة من الكنيسة والمشيخة على أن تعرض على المؤسسات الإسلامية.

من جانبه أكد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إلى أن تقسيم البشر إلى مسلم ومسيحي لا فائدة له مضيفًا: لقد تصدى المصريون لكل محاولات التقسيم. واعتبر إن الاختلاف والتنوع من رحمة الله حيث أن صحيح الدين ينظر للإنسان بوصفه إنسانًا دون أية تفاصيل أخرى مشيرًا: هناك مساحة كبيرة بيننا من الاتفاق فالصلاة والصوم كلها شرائع مشتركة بين الأديان الإبراهيمية وكذلك التعاليم والمعاملات مثل الإحسان للمسيئين وغض البصر والرحمة.



حضر اللقاء كلا من الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة والقس يشوع بخيت عميد مساعد (منصب كنسي) كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية والقس ميشيل ميلاد راعى لجنة الحوار، وسليم واصف مستشار الحوار المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية والدكتور هانى شمس الدين مدير العلاقات العامة بمجمع البحوث وعضو لجنة الخطاب الدينى ببيت العائلة.