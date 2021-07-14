"السويلم" ضمن أكثر الشخصيات تأثيرًا في المسؤولية المجتمعية على مستوى الوطن العربي

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بعد إعلان "الجدارية الرقمية التذكارية" للعامين "2019- 2020م" للتصنيف المهني العربي

اختير رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الصحية الدكتور عبدالرحمن السويلم، ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في المسؤولية المجتمعية على مستوى الوطن العربي.

وأعلنت ‏الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بدولة البحرين عن "الجدارية الرقمية التذكارية للشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا في مجال المسؤولية المجتمعية" للعامين السابقين "2019- 2020م" وفقًا للتصنيف المهني العربي.

وتم اختيار رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الصحية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في المسؤولية المجتمعية على مستوى الوطن العربي.

ويُعد هذا الاختيار مفخرة للوطن، فالدكتور السويلم من الشخصيات المهمة في الوطن العربي في مجال العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، وله إسهامات كبيرة في هذا المجال، وقدم خدمات جليلة ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فقط بل على مستوى العالم أجمع؛ حيث كان من المساهمين الأوائل في تقديم يد العون والإغاثة للمنكوبين والمحتاجين في الدول العربية الإسلامية وحتى في العالم بأسره، انطلاقًا من مسؤوليته الدينية والمجتمعية، وله جهود كبيرة في تأسيس العديد من الجمعيات الخيرية في المملكة، وله بصمات واضحة في العمل المؤسسي الذي تشهده الجمعيات الخيرية في وقتنا الراهن.

ويُعد اختيار "السويلم" تجسيدًا لإسهاماته وخدماته وخبراته الطويلة في العمل الخيري ودوره المميز في تمكين وتطوير العمل الخيري في بلادنا الغالية؛ فهو لا يألو جهدًا ولا يدخر وسعًا في تقديم خبراته وفكره للعمل الخيري.

بدورها هنّأت جمعية عناية الصحية، الوطن على اختيار "السويلم" ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في المسؤولية المجتمعية وقالت إنه أهل لذلك ومفخرة لكل السعوديين.

يشار إلى أن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم يتولى رئاسة مجلس إدارة جمعية عناية الصحية والعديد من الجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وحصل السويلم على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة ميونيخ في ألمانيا، ودبلوم طب الأطفال من (جامعة القاهرة)، والزمالة البريطانية في طب الأطفال بجامعة أدنبرة.

وشَغَل العديد من المناصب؛ حيث كان عضوًا بمجلس الشورى -سابقًا- كما تقلد وظيفة رئيس الهلال الأحمر السعودي في الفترة ما بين 1418- 1426هـ، ووكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية في الفترة بين 1409- 1418هـ، ووكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي في الفترة ما بين 1403- 1409هـ، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية في الفترة ما بين 1/ 1403- 9/ 1403، ورئيس قسم الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بالرياض في الفترة ما بين 1394- 1403هـ.