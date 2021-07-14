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رسمياً.. "هيونداي" تعلن وقف تصنيع هذا الطراز نهائياً

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رسمياً.. "هيونداي" تعلن وقف تصنيع هذا الطراز نهائياً رسمياً.. "هيونداي" تعلن وقف تصنيع هذا الطراز نهائياً
البديل بمحرّك توربيني سعة 2.0 لتر وقوة 278 حصاناً

رسمياً..

أعلنت شركة هيونداي الكورية، رسمياً، وقف تصنيع الفئة التقليدية من طراز "فيلوستر" هاتشباك، على أن تكمل فئة N مسيرة الطراز مستقبلاً.

وحسب موقع "موتور وان"، أصبحت نسخة عام 2020 الماضي هي الأخيرة من طراز فيلوستر هاتشباك، وستكون الفئة الوحيدة المتوافرة من الطراز لعام 2022 المقبلة هي فئة "فيلوستر N".

وبعد أشهر من إعلانها عن نيتها لتطبيق هذا القرار، كشفت هيونداي في بيان رسمي، أن وقف التصنيع دخل حيز التنفيذ، استعداداً لتصنيع نسخ 2022 من فيلوستر N.

وكانت أحدث نسخة قدمتها هيونداي من طراز فيلوستر، هي Veloster N DCT التي أعلنت لقطاتها الرسمية لعام 2021 الجاري.

وهذه النسخة الأحدث توافرت بمحرّك توربيني سعة 2.0 لتر ينتج قوة 278 حصاناً، بعزم دوران 260 لفة/قدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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