كامل الوزير: دخول القطاع الخاص بالسكة الحديد يشتمل على عربات الركاب والبضائع والجرارات والصيانة

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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن دخول القطاع الخاص والاستثمار في إدارة وتشغيل أنشطة السكة الحديد يشتمل على قطاعات عربات الركاب والبضائع وجرارات السكه الحديد وقطاع إصلاح وصيانة وتجديد خطوط السكة الحديد، بالإضافة إلى إنشاء شركات في مجال الورش المختلفة بهيئة السكة الحديد.

وأضاف الوزير، خلال توقيع عقود السكة الحديد مع الشركات المصرية التي ستقوم بإدارة وتشغيل القطارات، أن أهم الأنشطة المطروحة للاستثمار بها تشمل «إنشاء شركة إدارة وتشغيل نقل البضائع – شركة إدارة وتشغيل القطارات السياحية – شركة للخدمات المتكاملة – شركة للنقل المتميز (قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي) – شركة إصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- شركة إصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – شركة جديدة إصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – شركة إصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية».