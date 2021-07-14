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منتخب الطائرة «انسات» يواجه بيلاروسيا في بطولة العالم

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منتخب الطائرة «انسات» يواجه بيلاروسيا في بطولة العالم منتخب الطائرة «انسات» يواجه بيلاروسيا في بطولة العالم

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يواجه اليوم الأربعاء، الوطني لأنسات كرة الطائرة تحت 20 سنة، نظيره البيلاروسي، ضمن منافسات مباريات المجموعة السابعة ببطولة العالم، والتي تستضيفها بلجيكا وهولندا في الفترة من 9 وحتى 17 من شهر يوليو الحالي.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على نظيره البلجيكي بنتيجة (2-3)

بينما خسر أمام المنتخب البيلاروسي بنتيجة (2-3)، في الجولة الثانية من المجموعة.

واستعد منتخب الفراعنة لبطولة العالم من خلال إقامة معسكر بالمركز الأوليمبي بالمعادي استعدادًا للبطولة التي يشارك بها أفضل 16 منتخب على مستوى العالم.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني في البطولة 12 لاعبة: ملك البحيري، لوجين ياسر، فريدة الحناوي، مريم ثابت،سلمى يوسف، آية الله ياسين، نور إيهاب، سابين حسن، مي غزال، آية النادي، فرح العايدي، ندى مرجان.

ويترأس البعثة الدكتورة نادية رشوان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة الطائرة.

ويضم الجهاز الفني أحمد فتحي مديرا فنيا للمنتخب، ويعاونه نجلاء المصري مدربا عاما، ومصطفى صالح محللا تقنيا، والدكتورة ندا فضل إخصائية للعلاج الطبيعي.

المصرى اليوم

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