تجنب الشواء.. خبير تغذية يحذر من العادات السيئة في تناول اللحوم أثناء عيد الأضحى

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حذر الدكتور محمد سامي استشاري التغذية، من بعض العادات الغذائية الخاطئة، والشائعة بين الناس خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مثل الإفراط في تناول اللحوم، موضحًا الأضرار الصحية التي يسببها.

قال «سامي» خلال تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، إن اللحوم غنية بنسبة كبيرة جدًا من الزنك الذي يعتبر عنصر أساسي ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، كما أنها غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ونسبة مرتفعة من الحديد مما يجعلها تساهم في علاج الأنيميا.

أوضح: «الفوائد التي توفرها اللحوم للجسم لا تعني أنه يجوز الإفراط في تناولها، فقد يؤدي ذلك للعديد من الأضرار الصحية حيث تسبب أمراض القلب، والكوليسترول والجلطات والنقرص، وكذلك مرض السكري الذي يرتبط حدوثه بتناول اللحوم بشكل يومي».

أضاف: «الإفراط في تناول اللحوم من مصادر غير موثوق بها مرتبط بحدوث سرطان القولون والمعدة بشكل أساسي».

وأشار استشاري التغذية إلى أن تسوية اللحوم على حرارة مرتفعة مثل الشواء الذي يعد من أكثر طرق تسوية اللحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تعد خطيرة على الصحة وتسبب الأمراض، حيث إن أفضل طريقة لتسوية اللحوم هي الطهي على نار متوسطة لفترة طويلة «السلق».