تعرف على أفضل اماكن للمصايف فى أجازة العيد وفقا لحالة الطقس

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حذرت مصادر بهيئة الارصاد من ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة وقالت المصادر ان درجة الحرارة ستصل 39 درجة مئوية مما يعنى وجود صعوبة بالغة فى الخروج فى هذه الدرجة التى تجعل حالة الطقس غير مناسبة للخروج سواء للتنزه أو المصايف خلال عطلة العيد.

أكدت المصادر على ارتفاع نسب درجات الحرارة سيكون سببا فى ارتفاع نسب الرطوبة ونصحت المصادر بتجنب التواجد بقرب أشعة الشمس خاصة فى فترة الظهيرة ، ورجحت المصادر لراغبى المصايف الخروج ساعتى الصباح والغروب للاستمتاع بالمصايف وان حالة الطقس على الشواطىء المطلة على البحر المتوسط تعتبر افضل درجة حرارة على مستوى الجمهورية واحيانا تكون هناك شبورة مائية فى هذه المناطق ويفضل القيادة بعد السادسة صباحا .