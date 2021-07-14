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وزير قطاع الأعمال يبحث مع «ماريوت» الدولية تعزيز التعاون في إدارة الفنادق

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استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الأربعاء، سانديب واليا الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الشرق الأوسط بشركة ماريوت الدولية، والوفد المرافق له، بحضور المهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة ماريوت في إدارة بعض الفنادق المملوكة للشركة القابضة أو شركاتها التابعة.

كما تم عرض بعض الفرص المتاحة للاستثمار في المجال الفندقي والشراكة في الإدارة في ضوء الجهود الجارية لتطوير عدد من الفنادق القائمة أو إحياء أخرى تاريخية.

وتناول الاجتماع أيضا مستجدات تطوير قصر مينا هاوس تحت علامة «جي دبليو ماريوت»، وكذلك استعراض معدلات الإشغال في الفنادق التابعة للشركة القابضة والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "ماريوت" الدولية تعزيز التعاون في إدارة الفنادق
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "ماريوت" الدولية تعزيز التعاون في إدارة الفنادق
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "ماريوت" الدولية تعزيز التعاون في إدارة الفنادق

المصرى اليوم

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